Barış gününde İzmir’den demokrasi çağrısı

02 Eylül 2022 Cuma, 12:34

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından ortaklaşa miting düzenlendi. “Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ sloganları atılan ve “Savaşa, yoksulluğa, yolsuzluğa, kadın ve doğa katliamına karşı barışı savunuyoruz” pankartı açılan mitingde kurumlar adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, “Barış ve demokrasi talebi ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir” dedi.

"GECENİN EN KARANLIK ANI GÜNEŞİN DOĞMASINA EN YAKIN OLAN ANDIR"

Son dönemde artan yasakları kınayan SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Yücesoy, “Temel hak ve özgürlüklerden düşünce ve ifade özgürlüğü, haber alma ve iletişim özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, hatta yaşama hakkı gibi haklar kimi zaman keyfi olarak askıya alınmaktadır. Örneğin son dönemde konser ve festivaller orman yangını, açık havada etkinlik yasağı, alkol satışı gibi gerekçelerle iptal edildi. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışa olan ihtiyaç tüm yakıcılığı ile her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor. Barış ve demokrasi talebi ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir. Barış, adalet ve demokrasi olmadan özgürlükler, insan onuruna yaraşır bir yaşam, toplumsal refah, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamaz. Hepimizin gerçekten barışın iyileştirici gücüne ihtiyacı var. Bu amaçla atılacak her adım bizleri barışa olduğu kadar insan olma erdemine de yakınlaştıracaktır. Birlikte, ortak, örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda inşa edebiliriz. Bu yaşadığımız savaş ortamına, yoksulluğa, yolsuzluğa, kadın ve doğa katliamına rağmen inancımız her zamankinden daha güçlü olmalıdır. Çünkü gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın olan anıdır” dedi.

İzmir'deki kutlamalar Cevdet Bağca konseri ile son buldu.