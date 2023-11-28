Bartın Irmağı'nda korkutan görüntü: Suyun rengi değişti

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:45

Batı Karadeniz'de 2 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti.

ÇAMURLU SU NEDENİYLE KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkum sahilindeki çamurlu su, havadan dronla görüntülendi.