Bartın’daki maden patlamasında ihmaller zinciri

10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen patlamada 42 işçi yaşamını yitirmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi’nin de olduğu sekiz kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken faciaya ilişkin Bartın Emniyet Müdürlüğü 235 sayfalık fezleke hazırladı. Fezlekede yeraltına inen herkesin, hangi güzergahtan ne zaman geçtiklerini kayıt altına alan lamba takip sistemi üzerinden yaşamını yitiren işçilerin verilerinin incelendiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak fezlekede ise bu siteme dair eksikliklerin altı çizildi. Söz konusu bölümde şu ifadeler yer aldı: “Patlamanın gerçekleştiği çalışma alanı içerisinde, hayatını kaybeden 39 işçiye dair sensör verisi bulunmadığı, cesetlerinin bulunduğu yerlerden farklı yerlere ait sensör verileri olduğu tespit edilmiştir.”

Fezlekede yeraltında çalışmak üzere görevli olan tüm personelin belirli standartlarda ekipman ve kıyafetleri giydikten sonra çalışma alanına inmelerinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Bu ekipmanlar içinde personelin yeraltındayken konumunu takip etmek amacıyla sinyal verici cihaz bulunduğu belirtilirken “İşçiler yeraltında dolaşırken üzerlerinde takılı cihazı algılayan ocak içerisinde sensörlerin olduğu, belirli aralıklarla konumlandırılmış olan bu sensörlerin algıladığı verileri Gaz İzleme Merkezi’ne gönderdiği tespit edilmiştir. Bu sistemin “Lamba Takip Sistemi” olarak kayıtlarda yer aldığı anlaşılmaktadır” denildi.



