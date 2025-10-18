Basın İlan'a SETA'dan atama: Abdulkadir Çay Genel Müdür oldu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın görevinden emekliye ayrılması nedeniyle yeni genel müdür belli oldu.

SETA GENEL MÜDÜRÜ ATANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı atadı.

Emekliye ayılan Erkılınç ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile 2019 yılında Genel Müdür Yardımcılığına getirilmiş, 2022 yılında da Erdoğan tarafından Genel Müdürü olarak atanmıştı.

TÜM ATAMALAR SETA'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı getirdi. Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atandı.

Altun, SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Burhanettin Duran da, 2019 yılında "gazetecilerin fişlendiği" eleştirilerine yol açan raporu hazırlayan SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörü'ydü.