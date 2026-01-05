Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, yılın en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği hizmetler ve mali disiplini esas alan yönetim anlayışıyla öne çıkan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ege Gazeteciler Federasyonu üyelerinin oylarıyla 2025 yılının Ege Bölgesindeki "En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Başkan Öküzcüoğlu’na ödülü, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00’te, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu’nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Göreve geldiklerinde belediyenin 123 milyon lira borçla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başkan Öküzcüoğlu, uygulanan tasarruf tedbirleri ve mali disiplin sayesinde belediye bütçesinde önemli kazanımlar sağlandığını söyledi. Öküzcüoğlu, başkanlık maaşıyla 41 kız öğrenciye burs vererek eğitime destek olmayı da sürdürdüklerini belirtti.

''HİKAYELER YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ''

"Taşa değil, insana hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir’i ortak akıl ve şeffaf yönetim ilkeleriyle yönettiklerini ifade etti. 2019 yılında CHP’li bir belediye başkanı olarak 71 yıl sonra kazanılan Alaşehir Belediyesi’nin, halkla iç içe yürütülen bir anlayışla adım adım inşa edildiğini dile getiren Öküzcüoğlu, "2019’da seçildiğimizde Alaşehir’in köklü sorunlarını biliyorduk. Teşhisimizi koyduk, tedavimizi de yapacağız demiştik. Alaşehir’imizde küçük küçük hikayeler yazıp sonunda okumaya doyamayacağımız bir roman olacak demiştik. Hikayeler yazmaya devam ediyoruz. İsmine yakışır âlâ bir şehri hep beraber inşa edeceğiz. İlk günkü şevkle, aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bana bu ödülü layık gören Ege Gazeteciler Federasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

2025 yılının kendileri için hüzünlü geçtiğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay’ın vefatlarının derin üzüntüye neden olduğunu kaydetti. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Öküzcüoğlu, Alaşehir’in su sorununun çözümü, kent lokantası, anaokulu, sosyal tesisler ile dumansız turizm olarak tanımlanan turizm alanında yürütülen çalışmalar sayesinde Alaşehir’in UNESCO listesine dahil edilmesinin büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.