Başkan Aras: Çözüm bulmak bizim işimiz

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:29

Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, saha çalışmalarınıa devam etti. Hafta sonu Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis ve Karabağ olmak üzere dört mahallede yurttaşla bir araya gelen Başkan Aras, şikayetleri dinledi ve belediyenin yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

İlk olarak Gümüşlük Mahallesi’nden başladığı halk ziyaretinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafla sohbet eden Ahmet Aras’a Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay ve ilgili birim müdürleri eşlik ettik. Aras; esnafın talep ve önerilerini dinleyerek bölgede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ardından Peksimet Mahallesi Muhtarı Adnan Süzen ile birlikte Kadıkalesi mevkiinde esnaf ile buluşan Başkan Aras, burada da tatilciler ve yurttaşla sohbet ederek altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar başta olmak üzere çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TURGUTREİSSPOR’A ZİYARET

Turgutreis’e geçen Aras, Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği’ni ziyaret ederek, temsilciliğin başkanı Sema Ezenel’den derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Aras, dezavantajlı bireyler için yapılacak çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Saha çalışmaları kapsamında, Turgutreisspor yönetimiyle de bir araya gelen Aras, kulüp başkanı Melih Aydoğan ve yöneticilerin taleplerini dinleyerek, çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmesinde amatör spor kulüplerine her zaman destek vereceklerini paylaştı. Başkan Aras, Turgutreisspor ziyaretinin ardından Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda incelemelerde bulundu.

HALK BULUŞMASINA KATILDI

Başkan Aras ziyaretlerine Karabağ Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasıyla devam etti. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Karabağ Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına; Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1. Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Karabağ Mahallesi Muhtarı Ali Saygı, Akçaalan Mahallesi Muhtarı Cumhur Bayırlı, meclis üyeleri ile CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Aras’ın belediye çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile başlayan halk buluşması, yurttaşın talep ve önerilerini dile getirmesiyle devam etti. Başkan Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

“HALKIN ARASINDA OLMAK BELEDİYE BAŞKANI”

Başkan Aras, Karabağ Mahallesi’ndeki çalışmalara ilişkin, şunları söyledi:

“Daha fazla beraber olmak, sorunları sizlerden dinlemek yerinde tespit ve çözüm üretmek amacıyla bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Daha çok halkın arasında olmak Belediye Başkanı için de daha besleyici ve sorunları yerinde görüp talimat vermek daha kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Pandemiden dolayı zor bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Ciddi bir alt yapı çalışmaları var tabi, büyük mağduriyet yaşatıyor vatandaşlarımıza. Nüfus artışı, su konusu ve enerji konusunda bazı problemler yaşattı. 3 senedir büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bodrum’un bu değişen yeni düzene ayak uydurması ile ilgili her kurum çalışmalarını yapıyor, yapmaya çalışıyoruz.”

“ÇÖZÜM BULMAK BİZİM İŞİMİZ”

Yurttaşlarla bir arada olduğu için “mutluluk” duyduğunu ifade eden Başkan Aras, “Yapılan işleri yakından takip ediyorum. Canla başla çalışıyoruz. Bodrum 657 kilometre kare, bütün Bodrum’u hizmetle buluşturmaya çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz. Asfaltlar yapıyoruz, tamiratlar yapıyoruz. Planlı bir şekilde vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için kısa, orta ve uzun vadede çözüm arıyoruz. Çözüm bulmak bizim işimiz” diye konuştu.

“BODRUM GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIM”

Bölgedeki altyapı çalışmalarının bir mağduriyet yarattığının farkında olduğuna dikkat çeken Ahmet Aras, “Burada Bodrum geleceğine yapılan önemli bir yatırım var ve bu çalışmalar 2023 Mart ayında tamamlanmış olacak. Altyapının sözleşmesi Mart 2023 tarihine kadar, bu bölgede kazı ve arıtma tesisi inşaat çalışmaları devam edecek ki öncelikle en önemli konu olan altyapı probleminden kurtulalım. Çünkü altyapı olmadığı zaman deniz kirliliği, çevre kirliliği, vidanjör trafiği, sinek, koku gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. İnşallah bu problemlerden kısa bir zaman içerisinden kurtulacağız” ifadelerin kullandı.

“GEÇTİĞİMİZ 3 YILDA BÜTÇEMİZİ 5 KATINA ÇIKARDIK”



Bodrum Belediyesi’nin bütçesini attırdıklarını belirten Başkan Aras, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bütçemiz yine 200 milyondu. Yaptığımız son güncelleme ile 1 milyar 105 milyona çıkıyoruz. Biz, geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sıkıntıya rağmen, salgın olayına rağmen bütçemizi 5 katına çıkardık. Bu çok önemli bir başarıdır. Daha önce 200 milyon bütçe vardı. 120 milyon personel gideri vardı. Belediye’de yatırıma para kalmıyordu. Şu anda 300 milyon gibi bir parayı yatırıma ayırabiliyoruz. Sadece yol değil kreşler yapıyoruz. Spor tesisleri yapacağız.

Özetle, 2022’de attığımız temellerin açılışlarını da inşallah 2023 yılında beraberce yapmış olacağız. Bu çalışmalar bitince yolları yapacağız. Kaldırımlar, aydınlatma çalışmalarımız bitecek. Yarımada’nın ve Turgutreis'in her bölgesinde enerji ile ilgili çalışmalar sürüyor. Özellikle elektrik ile ilgili çünkü elektrik yetmiyor bu artan nüfusa karşı. Güçlendirilmiş enerji nakil hatları yeraltına alınıyor. Bütün bu çalışmalar, bu dönemde artık bitecek; 2023 de biz de üst yapı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın konforunu sağlamış olacağız.”