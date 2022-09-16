Başkan Aras sahaya indi
Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinledi. Aras, üstyapı çalışmalarının Bodrum’a yakışır şekilde gerçekleşeceğini söyledi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Belediye AŞ işletmesi olan Bitez Kafe ve Restoran’da düzenlenen toplantıya Başka Aras dışında başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Bodrum’da yapımı devam eden, kapasitesi artırılan arıtma tesisini ve altyapı çalışmalarını incelediklerini belirterek, yollarda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Devam eden altyapı çalışmalarının 2023 yılında tamamlanacağının da altını çizen Başkan Aras, “Üstyapı çalışmalarını Bodrum’a yakışan şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştireceğiz” dedi.
Toplantıda muhtarlar, Başkan Ahmet Aras’a talep ve önerilerini dile getirdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, mahalle bazında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
MOTOSİKLET TUTKUNLARI BODRUM’DA BİR ARAYA GELECEK
Başkan Ahmet Aras, Bitez Belediye Kafe ve Restoran’da toplanan Türk Chopper Motosiklet Kulübü’nün Bodrum’daki üyeleriyle de bir araya geldi. Bodrum’da, tüm Türkiye’den gelecek Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri başta olmak üzere motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirten kulüp üyelerini dinleyen Başkan Aras, 29 Ekim’de Bodrum’da kendi aralarında düzenlenecek bir etkinlik ve 20223 yılında tüm Türkiye’den motosiklet tutkunlarının katılacağı 3 gün sürecek festival için ilgili birim müdürlerine gerekli çalışmaların başlaması talimatını verdi.
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