Başkan Elif Köse’den 8 Kasım mesajı

Başkan Köse mesajında, Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) her daim parlayan mavi alevinin, 31 yıl önce söndüğünü ancak alın teri ve emekle yeniden harlandığını ifade etti. Köse, “1994’te zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR için işçiler, 8 Kasım 1994 tarihinde HAK-İŞ ve Özçelik-İş’in öncülüğünde emekleri ve ekmekleri için direndiler. Dükkanlar kepenk kapattı, genci yaşlısı sokaklara indi, ulaşım durdu. Çocukların sesleri okul koridorlarını değil; caddeleri inletti. Tek bir amacın ışığında toplanan şehir halkı, Karabük’e ‘Emeğin Şehri’ unvanını kazandırdı” ifadelerini kullandı. Köse, büyük direnişin ardından Cumhuriyet’in ve Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR’in bacasının hâlâ mavi alevle tütmeye devam ettiğini belirterek, “Dumanlı kentin puslu çocukları, ekmeklerini hâlâ babalarının alın teriyle kazanıyor. 8 Kasım Direnişi’nin 31. yılını kutluyor, direnerek bir kentin ekmeğine sahip çıkan tüm emekçilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.