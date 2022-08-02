Başkan Günel: Dünyayı kadınların zarafeti kurtaracak

02 Ağustos 2022 Salı, 16:57

Kültür ve sanat etkinlikleri ön plana çıkan Kuşadası Belediyesi’nin yaz boyunca sürecek etkinlikleri devam ediyor. “Kuşadası sanatla güzelleşiyor” sloganı ile Güvercinada, Balıkçılar Meydanı, tarihi Kervansaray ve Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da farklı sanat dallarında düzenlenen etkinlikler yurttaşlar tarafından ilgili ile takip ediliyor.

MİSTİK ATMOSFERDE CAZ DİNLETİLERİ

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısına yaz sezonu boyunca Maffy Kuşadası Caz Günleri adlı etkinliği kapsamında tarihi kervansaray ve Güvercinada’nın mistik atmosferinde dünyaca ünlü caz sanatçılarını ağırlayacak.

KUŞADASI KENT ORKESTRASI İLE KENTTE KARNAVAL HAVASI ESİYOR

Kuşadası Kent Orkestrası da kentin farklı noktalarında düzenlenen konserlerle Kuşadalıların yaşamına renk katarken, plaj partileri ve diğer etkinliklerde de sahne almaya devam ediyor. Orkestra, profesyonel kadrosu ve seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Kuşadası’nda karnaval havası estiriyor.

BAŞKAN GÜNEL’DEN KADINLARA DESTEK

Kuşadası Belediyesi ayrıca Balıkçılar Meydanı’nda düzenlediği konserlerle hem Kuşadalıları hem de esnafı mutlu etmeye devam ediyor. Balıkçılar Meydanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası, Kuşadası Kent Orkestrası’nın ardından ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu ağırladı. Sevilen sanatçı özgün karakteri, farklı tarzı ve sesiyle Kuşadalıların beğenisini kazandı. Konserde Mosso’ya çiçek ve teşekkür plaketi veren Başkan Ömer Günel, “Dünyada bu kadar kötülük ve kirli düşünceler varken dünyayı kadının zarafeti ve sessiz gücü kurtaracak” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE ÜCRETSİZ KATILIM

Kuşadası Belediyesi tarafından ağustos ayının sonuna kadar düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinliklerinin ücretsiz biletlerine Ada Modern Sanat Galerisi ve İbramaki Sanat Galerisi’nden herkes ulaşabiliyor. Kentte yaz sezonu boyunca devam edecek olan etkinliklerin bilgileri Kuşadası Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından görüntülenebiliyor.