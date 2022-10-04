Başkan Günel’den vandallık tepkisi: Halk düşmanlığı

04 Ekim 2022 Salı, 14:56

Kuşadası’nda bir süredir kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parklarda bulunan oyun gruplarının, bankların, spor aletlerinin, kedi ve köpek evlerinin tahrip edilmesi tepkiye neden oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak daha yeşil bir Kuşadası yaratmak için park yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Parkların, kamunun kaynaklarıyla tüm halkın ortak kullanımı için yapıldığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Farklı yaş gruplarından hemşehrilerimize açık havada sosyalleşme ve spor yapma olanağı veren ve adeta kentimize nefes olan parklarımızla, can dostlarımızın yuvaları olan kedi ve köpek evlerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıları akıl ve mantıkla açıklamak mümkün değil. Bunun adı açıkça halk düşmanlığıdır. Bilinçli, kasti ve sistematik olarak gerçekleştirilen bu vandalca saldırıların sorumlularının tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için gerekeni yapacağız” diye konuştu.