Başkan Gürün: Toprağınızı satmayın!
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yatağan ilçesinde muhtarlarla ve yurttaşlarla bir araya geldi. Toprağın değerli olduğuna vurgu yapan Gürün, “Dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakınca tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu ve kazancın artacağını hepimiz göreceğiz. Lütfen toprağınızı değil, ürününüzü satın” çağrısı yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin olarak düzenlenen muhtarlar toplantısı Bodrum, Fethiye, Menteşe, Milas, Ula ve Dalaman’ın ardından Yatağan’da düzenlendi. Toplantıda büyükşehir belediyesinin faaliyetleri anlatılırken soru cevap bölümünde muhtarlar, mahalleleri ile ilgili taleplerini Başkan Osman Gürün ve bürokratlarına aktardı.
ÜRETİME TEŞVİK
Belediyenin üreticinin her zaman yanında olduğunu belirten başkan Gürün, “Bizim yıllardır tarımsal üretime verdiğimiz desteklerin ne kadar önemli olduğu şimdi anlaşılıyor. Tarımdan elde edilen gelir gittikçe yükselecek. Dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu duruma bakınca tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu ve kazancın artacağını hepimiz göreceğiz. Özellikle zeytin üreticiliğinin geliştirilmesi gerektiği inancındayım. Vatandaşlardan ricam toprağınızı satmayın. ‘Toprağını satma ürünü sat’ diyorum. Siz muhtarlarımızın da vatandaşlarımızı tarımsal üretime teşvik etmenizi rica ediyorum” dedi.
Çiftçiye destek verdiklerini belirten Gürün, “Belediye olarak hangi arazide en çok verim hangi üründen alınır, gübreleme reçeteleri, araziyi ürünlerin dikimine hazırlama, fide fidan hibesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrası pazarlama desteğine kadar elimizden gelen tüm yardımları yapmaya devam ediyoruz ve bu yardımları artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
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