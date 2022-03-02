Başkan Gürün'den düzenlemeye tepki: Zeytini koruyacağız!

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:51

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1 Mart 2022 tarihinde ‘Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karara tepki gösterdi. Gürün, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hukuki mücadele başlatacaklarını belirtirken “Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde 11,25’i Muğla’da. Bugüne kadar bu alanların korunması ve geliştirilmesi için özellikle imar ve çevre planlarını bu yönde yaptık. Şimdi bu yönetmelikle zeytinliklerimiz büyük tehlike yaşıyor. Bu tehlikeyi önlemek için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şuan Bakanlıklar tarafından Muğlamızın yüzde 65’inde maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Bu kararla oran daha çok yükselecek. Şehrimizin her yerinin maden alanı olarak belirlenmesi kabul edilemez.” dedi.

'ZEYTİNİ KORUYACAĞIZ'



Zeytinin Muğla tarihi ve geçimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Zeytin sadece bir meyve değil, tarihi anlamları ve kültürel özellikleriyle Muğlamızın büyük bir sembolü” dedi. Gürün ayrıca, Muğla’nın zeytin üretiminde Türkiye’nin en çok ve en kaliteli üretimin yapıldığı şehirlerin başında geldiğini vurgulayarak, “Zeytin şehrimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca yöremize özgün çeşitler ve iklim koşulları nedeniyle en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Muğla’da üretiliyor diyebilirim. Zeytin o kadar önem taşıyor ki şehrimizdeki tarım alanlarının yüzde 48,292u zeytinliktir. Ayrıca bu ağaç sadece bir geçim kaynağı ve meyve değildir. Ege bölgesinin kültürel özelliklerini binlerce yıldır ayakta kalarak yansıtan kadim bir kültür öğesidir. İlgili Bakanlıklar tarafından Muğlamızın yüzde 65’lik bir kısmında maden arama izni verildi. Zeytin alanlarında da maden aramaya izin verildiği takdirde neredeyse şehrimizin her yerinde maden arama izni olacak. Bu eşsiz doğası ve güzellikleriyle Dünyanın göz bebeklerinden biri olan Muğlamıza yapılan büyük bir kötülük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz şehrimizi koruyarak gelecek nesillere daha yeşil ve daha mavi bir Muğla bırakmak için çabalıyoruz. Bunu da tüm Muğlalılar olarak hep birlikte başaracağız. Çevrenin korunması için yaptığımız hukuki mücadeleler sürerken buna yenilerinin eklenmesi bizi de üzüyor. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki Muğlamızın korunması, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği kentimizin bu güzelliklerinin geliştirilerek muhafaza edilmesi için çabalarımız sürecek. Buna karşı olanlara karşı da hukuki tüm mücadeleyi göstereceğiz” dedi.

MUĞLA'NIN SEMBOLÜ ZEYTİN

Muğla ülkemizin en büyük zeytin üreticisi şehirlerinin başında geliyor. Türkiye’deki zeytin alanlarının yüzde 11,25’i, Ege Bölgesindeki zeytin alanlarının ise yüzde 21,35’i Muğla’da yer alıyor. Ayrıca Türkiye’deki 8 milyon 891 bin 677 dekar olarak belirlenen zeytin alanlarının 1 milyon 12 bin dekar gibi önemli bir kısmı Muğla’da bulunuyor.

Ayrıca Muğla’da tarım alanı olarak kullanılan 2 milyon 70 bin dekarlık alanın 1 milyon 12 bin dekarı zeytinlik olarak kullanılırken Muğla’daki tarım arazilerinin yüzde 48,29’unda zeytin ağacı bulunuyor. 2021 yılında belirlenen verilere göre ise 16 milyon 833 bin 148 adet zeytin ağacı bulunuyor.