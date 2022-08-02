Başkan Gürün’den Ören müjdesi

02 Ağustos 2022 Salı, 17:13

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, muhtar ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Milas ilçesinin muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Gürün, ilçe sakinlerine yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Bodrum, Fethiye ve Menteşe’nin ardından Milas muhtarlarıyla bir araya gelen Gürün'e CHP Parti Meclis üyesi Gizem Sayar Özcan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban eşlik etti. Milas Belediyesi düğün salonunda yapılan toplantıda Başkan Gürün, “Şuan Milas ilçemiz Bodrum ve Menteşe’nin ardından en fazla yatırım alan üç ilçe konumunda. Ancak yapacağımız 276 milyon 500 bin TL’lik altyapı yatırımıyla birlikte iki İlçe olacak. Dönem sonuna kadar projelerimiz tamamlanınca 703 milyon TL yatırım yapmış olacağız” diye konuştu.

"ALTYAPI SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Gürün ayrıca Ören projesinin ihale sürecinin tamamlandığına vurgu yaparak, “Ören’de birkaç evrak işi tamamlanınca inşaata başlıyoruz. Güncel kur ile 265 milyon TL’ye mal olacak proje ile Ören mahallemize kanalizasyon hattı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapacağız. Ören gibi turizmin önemli noktalarından birinin altyapı sorunun ortadan kaldıracağımız için mutluyuz herkese hayırlı olsun. Ören’in yanı sıra yaklaşık 32 milyon TL ile Türkevleri- Bozalan bölgesinin içme suyu projesini başlatarak bu bölgeye yeterli miktarda suyu sağlayacak uzun yıllar vatandaşlarımızın su sorunu kalmayacak” dedi.

Başkan Gürün’ün konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin il genelinde ve Milas Özelinde yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, MUSKİ tarafından Milas’ta yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Milas Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çoban, bu tür toplantıların önem arz ettiğini belirterek Başkan Gürün’e teşekkür etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet ise Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda muhtarlar ile bir araya geldiklerini verimli bir toplantı dilediğini belirtti.

