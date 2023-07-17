Başkan İduğ: Depremzedeleri bırakmayacağız

Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:22

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:22

Kahramanmaraş depreminin hemen ardından bölgede çadır kentler kurarak depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışan, onlarca TIR yardım malzemesini bölgeye gönderen, pek çok depremzedeyi yurtlarında ve sosyal tesislerinde ağırlayan Bornova Belediyesi, bölgeden yardım elini çekmiyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Malatya’ya giderek incelemelerini sürdürdü. İduğ'a Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Toplantısı’nın katılımcılarından, Global Hope Network International Başkanı Henry Deneen ve üyelerinden oluşan ve bir heyet de eşlik etti. Başkan İduğ, depremden etkilenen vatandaşlara yardım edebilmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve Bornova Belediyesi çalışanlarının da çadır kentlerdeki desteğinin aralıksız sürdüğünü belirterek, “Malatya’yı ve deprem bölgesini bırakmayacağız. Buraya gelmeye devam edeceğiz. Dört aydır hep gelip gidiyoruz. Aklımız ve kalbimiz hep burada. Buradaki ihtiyaçları karşılamayı el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN DESTEK VERMESİ LAZIM”

Çadırlarda yaşamın zorlaştığını belirten Başkan İduğ, “Depremzedeler bu zorlukların üstesinden gelebilmek için konteynerlerde kalmak istediklerini bize iletiyorlar. İhtiyaç duyulan konteyner sayısını tespit etmek için çalışıyoruz. İş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve insan odaklı çalışan herkesin konteyner taleplerinin karşılanması için destek vermesi lazım” diye konuştu. Başkan İduğ, deprem bölgesinde yaşamlarını sürdüren vatandaşların istihdam konusunda da desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, çalışmalarını bu konuda da yoğunlaştırdıklarını söyledi. Başkan İduğ, desteklerini sürdürülebilir hale getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Global Hope Network International Başkanı Henry Deneen, “Burada başımızı nereye çevirsek ‘Bornova’ görüyoruz” dedi. Bornova Belediyesi’nin İzmir’den gelip Malatya’nın ıstırabına ihtiyacına anında cevap verdiğini belirten Deneen, “Siz çok güçlü bir liderlik gösterdiniz ve biz de sizin gibi güçlü bir liderin yanında yer alabildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bornova Belediyesi’nin Cemal Gürsel, Hoca Ahmet Yesevi ve Çavuşoğlu mahallelerinde kurduğu çadır kentlerle hemşehrilerine ciddi yardımlarının olduğunu söyledi. Yaşadığımız bu depremin gizli kahramanlarından, gayret gösterip yaraları sarmaya çalışanlardan birisi de Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’dur. Yaptıkları çalışmalar sadece Türkiye’de değil, ülke dışında da takdir topluyor. Biz de kendilerine verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.