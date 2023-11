Başkan Sengel hukuk devletini savunmak için cübbesiyle sokağa indi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 22:51

Güncelleme: 09.11.2023 - 22:53

İzmir’de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı hakkında yaptığı açıklamanın bir hukuk darbesi olduğunu belirterek meclis üyeleri ve yurttaşlarla birlikte sokağa indi. Başkan Sengel avukat cübbesini giyerek Atatürk Anıtı önünde de bir basın açıklama yaptı.

“HUKUK DEVLETİNİN ONURU İÇİN TOPLANDIK”

Açıklamasında hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Sengel; “Bugün burada Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine ‘uymama’ ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması çeklindeki kararı Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü olduğunu vurgulamak için bulunuyoruz. Atamızın huzurunda gururla aldığım hukuk eğitimim ve kıymetli hocalarımdan öğrendiğim üzere hukuk devletinin onuru için toplandık. Dairenin; Anayasa Mahkemesini adeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tehdit etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir” diye konuştu.

“HUKUK DEVLETİNİ KORUMAK İÇİN HAZIRIZ”

Bu karara imza atan Yargıtay üyelerinin hukuku hiçe saydığını ve Anayasa’nın hükümlerini tanımaz bir tavır sergilediğinin altını çizen başkan Sengel, “Bu ülkeye güven, hukuka güven ile adalete güven ile tesis edilir. Bu anayasa tanımaz keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak sadece avukatların, siyasilerin değil siyasilerin değil her yurttaşın sorumluluğudur. Her türlü darbe teşebbüsünün tereddütsüz karşısında yer alan bizler hukuk devletini korumak için birer vatandaş olarak dahi üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir.’” ifadelerini kullandı.