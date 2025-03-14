Başkan Tugay: Bu ülkenin iyi hekimlere ihtiyacı var

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası iş birliği ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hekimlerin yurt dışına gitmesini, sağlıkta dönüşümü ve İzmir hastanelerinin tarihini konu alan “Terk” başlıklı panel düzenledi. İzmir Sanat’ta gerçekleştirilen panele katılarak meslektaşları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, burada hem sağlık politikalarına hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetlerine değindi. Başkan Tugay, “Hiç kimse unutmasın; bu ülkenin de dünyadaki her insanın da iyi hekimlere ihtiyacı var. İyi hekimlerin de burada olmasına ihtiyaç var. Bu iyilik, önce mesleğin anlamını anlamış, o karakteri kendinde oturtmuş insan olmaktır, sonra da mesleğini yeterli şekilde icra etmektir” dedi.

“ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK TAŞIYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bulunduğu konumun, temsiliyet anlamında önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Başkan Tugay, “Çevremizde bu kadar kötü şeyler oluyorken, hele ki sağlık sistemi ağır hastalığa yakalanmışken buna duyarsız kalmak, hocalarımızın bize öğrettiği hekimliğin ruhuna yakışmaz. Bizi böyle yetiştirdiler. Hocalarımız bu ülkeyi sevmeyi, insanlarına sahip çıkmayı, insanlara adaletli davranmayı, hastayla aramıza parayı koymamayı, insanları hasta etmemeyi öğretti. Bu sistemin yetiştirdiği bir hekim olarak buradayım ve bu anlayışla hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TIBBIN BAYRAM YAPACAK DURUMU KALMADI”

14 Martların geçmiş yıllarda neşeyle kutlandığını ancak uzun zamandır o keyfin hissedilmediğini vurgulayan Başkan Tugay, “14 Martlar artık üzüntü ve acı hissettiğimiz, çokça da sorunları anlatmak zorunda olduğumuz günler oldu. Bir hekim olarak 14 Martların bu şekilde kutlanmasından üzüntü duyduğumu söylemek isterim. 14 Mart, Tıp Bayramı değil artık. Tıbbın bayram yapacak durumu kalmadı. 14 Mart’ı belki hekimlere ve sağlık çalışanlarına saygı günü, onların ne kadar değerli insanlar olduğunu hatırlama günü olarak konuşabiliriz” diye belirtti.

“İZMİRLİLERİN DAHA SAĞLIKLI OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Devlet hastanesi şartlarında hekimlik yapmanın zor hale geldiğini, özel sağlık sisteminin teşvik edildiğini kaydeden Başkan Tugay, “Bugün nereye gitsem herkes ‘doktor yok’ diyor. Şehir hastanesine, özel hastanelere giden var. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gitme durumu işin taşma noktalarından biri. Çalışmadan ve mücadele etmeden hiçbir şeyin değişme şansı yok. Bugün saygı duruşunda bulunduğumuz insanlar mücadele etmeyip kaçmayı tercih etseydi ne olurdu bilmiyorum. O yüzden mücadele edelim ve her bir yılı bir öncekinden daha iyi nasıl yapabiliriz onu düşünelim. 14 Mart’ı önümüzdeki yıllarda bayram olarak kutlayalım” şeklinde konuştu.

“HİZMET KAPASİTEMİZ ARTACAK”

Hekimleri en fazla üzen, kıran, mesleğinden soğutan konulardan birinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, “Bununla ilgili yeterli önlem alınmaması en büyük ikinci sorun. Bu konuları İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da takip ediyoruz. Değerli arkadaşlarımla beraber belediyenin çatısı altında şehirde yaşayanların daha sağlıklı olması için mücadele ediyoruz” dedi. Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi’nin ek binası tamamlanınca hizmet kapasitesinin daha da artacağını belirterek, “Hastanemize gelen acil hastalarımızı geri göndermiyor, hemen tedavi altına alıyor, özenle bakıyoruz. Yurttaşlarımıza en sıkıntılı olduğu anda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği ile daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.

“DAHA GÜZEL BİR SAĞLIK SİSTEMİNE KAVUŞACAĞIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının her zaman büyük sorumluluk taşıdığını, mesleklerini sadece para kazandıkları bir iş olarak değil topluma hizmet etmenin bir aracı olarak gördüklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, hekimlikten gelen birikim ve gücünü İzmir halkına hizmet için kullandığını dile getiren Azap, şöyle konuştu: “Ülkemizin yıllardır içinde olduğu sağlık politikası, sağlığı işlemez hale getirmiş durumda. Yeni doğan skandalı ile birlikte en görmek istemeyen gözler bile sağlık sisteminin çökmekte olduğunu gördü ve daha iyi bir sağlık sistemi arayışı ortaya çıktı. ‘Bu sağlık sistemine mecbur değiliz, daha iyisini yapabiliriz’ demek için bu ülkenin insanlarının hak ettiği sistem uygulanana kadar bunu gündemde tutmaya çalışacağız. Biz çok umutluyuz. Bu yersiz bir umut da değil. Kendimize güveniyoruz. Bu ülkenin sağlık çalışanlarına, hekimlerine, insanlarına, geleneğimize güveniyoruz. Daha güzel bir sağlık sistemine kavuşacağımızdan şüphemiz yok.”

“HER ZORLUKTA YANIMIZDASINIZ”

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt da “Siyasal iktidarın tercihi ve son 4 yıl, çok doğru olmayan uygulamalarla Türk Tabipler Birliği’nin saygınlığı, etkinliği zedelendi. Mesleğin itibarsızlaştırılması, sağlığın piyasalaştırılması, en çok darp edilen meslek grubu olmamızı beraberinde getirdi. Gün geçmiyor ki yeni bir olumsuz haberle uyanmayalım. Son yaşadığımız travma diğerlerinin üstüne çıktı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi olarak 14 Mart’ta Anıtkabir ziyaretini Türk Tabipler Birliği ortamlarına duyurulması talebi oy çokluğu ile reddedilmiş. Bunun oylanması bile rahatsız edici” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, Başkan Tugay’ın her zorlukta yanlarında olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

SUNUMLAR YAPILDI

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Balkan tarafından Saydam Gösterisi adlı fotoğraf serisi katılımcılara izletildi. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt ve Prof. Dr. Gül Ergül moderatörlüğünde “Hekimlerin Terki” konulu oturuma geçildi. Bu kısımda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Toplumbilimci Prof. Dr. Deniz Yükseker “Hekimler Neden Yurt Dışına Gidiyor?” başlıklı sunum yaptı. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fisun Akdeniz ise “Hekimler Neden İçlerine Göçüyor?” adlı sunum gerçekleştirdi.

İZMİR HASTANELERİNİN TARİHİ ANLATILDI

Panel kapsamında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap tarafından “Sağlıkta Dönüşüm’ü Terk Etmek, Dönüştürmek… Ne Zaman, Nasıl?” adlı sunum gerçekleştirildi. Meslekte 50. yılını dolduran hekimlere onur plaketinin de verildiği panel kapsamında “İzmir Hastanelerimizin Tarihi” başlıklı bir oturum yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram’ın moderatörlüğünü üstleneceği oturumda Dr. Turhan Sofuoğlu “İzmir Hastaneler Tarihi”, Prof. Dr. Şerafettin Canda” Dokuz Eylül Üniversitesi Tarihi” ve Prof. Dr. Ülkü Bayındır da “Ege Üniversitesi Tarihi” başlıklı sunum yaptı.