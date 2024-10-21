Başkan Tugay: Kadın ve çocuk cinayetleri politiktir

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görev yaparken eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu yaralanan Özge Polat’ı ziyaret etti. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak genel cerrahi servisine alınan Özge Polat ile bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay’a eşi Öznur Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal eşlik etti. Başkan Tugay, ziyarette Özge Polat’ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi alarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Polat ise bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederek yaşadığı şiddeti hiçbir kadının bir daha yaşamamasını diledi.

“GEÇMİŞİN İZLERİNİ SİLEMEYİZ AMA ŞİDDET SARMALININ ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ”

Ziyaret sonrası konuşan Başkan Tugay, “Bugün değerli çalışma arkadaşım Özge Polat’ı ziyaret ettim, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Olayın yaşandığı andan beri süreci yakından takip ediyoruz. Ağır yaralanmasına rağmen büyük bir yaşam mücadelesinin sonunda mucize şekilde hayata tutundu. Kendisi ve kıymetli çocukları için, bizler için şu an en mutlu olduğumuz konu bu. Özge’nin sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor, konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor. Ama unutmayalım ki asıl konu, kadınların, çocukların şiddete maruz kalmadığı bir ülkeyi kurmaktır. Özge’nin ve çocuklarının bundan sonraki hayatında bizler üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Yaşananların izlerini elbette silemeyiz. Ama Özge’yle yarınlara umut olabilir, bu şiddet sarmalının önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

“KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR”

Başkan Tugay, son yıllarda artan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu belirterek “Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sadece söylemlerden ibaret olmaması lazım. Bugüne kadar yapılan hamleler, alınan kararlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması bizi bugüne sürükledi. Her geçen gün daha ağır bir şiddet vakasıyla karşı karşıyayız. Kadın cinayetleri tesadüf değil politiktir. Minik bebeklerin üç kuruş uğruna katledilmesi kader değil politiktir. Tüm bunların temelinde eğimde, ekonomide, sosyal hayatta yaşanan çürüme vardır. Şiddete karşı kınamanın önüne geçip topyekûn mücadeleyi başlatmak zorundayız. Bunu yerel yönetimlerden merkezi iktidara, sivil toplum kuruluşlarından sanatçılara hep beraber yapacağız. Türkiye’nin şiddetle imtihanı birkaç kişinin kararına bırakılamaz. Bu ülkede sevgiyi yeniden, hep birlikte yeşertmek zorundayız. Ben şahsım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bu mücadelede en önde yer alacağıma söz veriyorum. Kadın ve çocukların güvenle yaşayabildiği, korkmadan umutla yarınlara bakabildikleri bir kenti, bir ülkeyi birlikte kuracağız” diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 34 yaşındaki Özge Polat, 7 Ekim sabahı işe gitmek için Çiğli Güzeltepe Mahallesi’ndeki evinden çıktığı sırada eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özge Polat, yoğun bakım servisinde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak genel cerrahi servisine alındı. Sağlık durumu iyiye giden Özge Polat’ın biri 16 yaşında erkek diğeri 11 yaşında kız olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.