Başkentin simge yapısı eski Hazine Müsteşarlığı binası yıkılıyor: Yıkım öncesi kurban!

Bina yıllar önce Halk Bankası’nın genel merkezi olarak planlanarak inşaa edildi. 55 bin 300 metre karelik bir alanda bulunan bina 1991 yılında tamamlandı. Ancak bina Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Halk Bankası yerine Hazine Müsteşarlığı’na devredildi. Bina Halk Bankası için yapıldığı için üzerinde büyük bir “H” harfi de bulunuyordu. Hazine Müsteşarlığı yıllarca bu binayı kullandı.

KRİZLERİ GÖRDÜ

Ekonomide 1994 ve 2001 krizlerinin yaşandığı dönemlerde Hazine Müsteşarlığı da bu binada faaliyet gösteriyordu. Hazine Müsteşarlığı AKP tarafından 2018 yılında kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlıkları birleştirildi.

Yapıldığı tarih itibariyle Ankara’nın giriş kapısı simgeselliğini de içerisinde barındıran bina da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kullanılmaya devam edildi. Ancak 2023 yılında binanın zemininde kayma olduğu bildirildi.

BİNA BOŞALTILDI

Güçlendirme yapıldığı kaydedildi. Ancak daha sonra binanın depreme dayanıksız olduğu rapor edildi. 2023 yılında binanın boşaltılmasına karar verildi. Personel de başka binalara taşındı.

Maliye Bakanlığı binasının yanı sıra bu binada da bakan için makam odası bulunuyordu. Binanın boşaltılması işlemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde binanın yıkımına başlanması bekleniyor. Yıkım öncesinde binanın önünde kurban da kesildi.

TARİHİ YAPILAR GÖZDEN ÇIKARILIYOR

Ankara’da, kamuya ait tarihi değer taşıyan pek çok bina gözden çıkarılarak yıkıldı. Anıttepe’deki DSİ Genel Müdürlüğü, Sıhhiye’deki Etibank, Kızılay’daki Kızılay Genel Merkezi, Necatibey Caddesindeki İmar-İskan Bakanlığı, Dikmen’deki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü son yıllarda yıkılan binalar arasında yer aldı