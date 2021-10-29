Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

AA
29 Ekim 2021 Cuma, 08:02
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri bugün ücretsiz olacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.



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