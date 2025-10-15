Cumhuriyet Gazetesi Logo
Batman'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 kişi tutuklandı

15.10.2025 11:14:00
DHA
Batman’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 cep telefonu ve 2 bilgisayara el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

