Batman'da 7 kişilik aile sobadan zehirlendi

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:11

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:11

Hilal Mahallesi 3722 Sokak’ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı.

Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.