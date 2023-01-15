Batman'da 7 kişilik aile sobadan zehirlendi
Batman'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Hilal Mahallesi 3722 Sokak’ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı.
Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.
Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu
- Eski polis müdürü Saçan'dan uyarı
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması
- Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Bahçeli'den Kızılcahamam'da 'seçim tarihi' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: Yapamazsınız! İzin vermem!'
- Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı!