Batur: Başından beri yaptığımız işten emindik

02 Ağustos 2022 Salı, 14:44

İzmir'de Konak Belediye Meclisi, ağustos ayı birinci olağan toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezine gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönettiği oturumu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Derya ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti.

KEMERALTI ÇARŞISI'NDAKİ TARİHİ ŞADIRVANA SALDIRI

Toplantısı açışında, Kemeraltı Şadırvanları Camisi yakınlarındaki şadırvanının yıkılmasına tepki gösteren Başkan Batur, Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için emekle çalışırken yapılan bu saldırının Vandalizm olduğunu dile getirdi. Saldırganlara en ağır cezanın verilmesini temenni ettiklerini söyleyen Batur, "Bugüne kadar tarihi misyonu ayağa kaldırmak için çalıştık. Kültür Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konak Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, hep birlikte çalışma yaparak Kemeraltı bölgesini UNECSO’nun Dünya Mirası listesine sokmak için son aşamaya getirdik. Kemeraltı’na baştan beri gerçekten çok önem veriyoruz. Hem Konak Belediye Başkanı olarak ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere kamunun tüm kurumlarının da bakış açısı aynı. Kemeraltı bizim için çekim merkezi. Oranın yeniden ayağa kalkması demek turizmin yeniden heyecan bulması, turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması demek” diye konuştu.

Kemeraltı’na verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef çok üzücü bir olaya tanıklık ettik. Mantocular çarşısının orada bir şadırvan vardı. Cumartesi gecesi, bir kişi balyoz darbeleriyle şadırvanı ortadan kaldırmış. Vandalizm bu boyutlara geldi ya şaşıyorum. Vandalizmin en son boyutu bence. Nasıl bir cesaret, nasıl bir bakış açısı… Bu anlayışla, bu mantalite ve kafa yapısıyla Konak’ta, Kemeraltı’nda tarihi eser bırakılmaz. Bu kafa yapısı, iki gün sonra Saat Kulesi’ni de ortadan kaldırır. Gerçekten çok üzüldük. Faili bulundu. Emniyet güçleri tespit etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Oradaki esnaf adına da üzüldük. Biz her gittiğimizde bize şikayet ediyordu esnaf. Bir gecede ortadan kaldırıldı. Bunu yapanların, sebep olanların en yüksek cezayı görmesini istiyoruz. Biz de belediye olarak şikayette bulunduk.”

"GÜLTEPE KARARI İZMİR İÇİN EMSALDİR"

Başkan Batur, Gültepe imar planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını iptal eden ve planların olduğu haliyle uygulanmasının yolunu açan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararını da meclise getirdi. Kararın İzmir için emsal olduğuna vurgu yapan Başkan Batur şöyle konuştu:

“Meclisimizin, bürokrat ve teknik arkadaşlarımızın ne kadar iyi çalıştığının semeresini gördük. Bayramdan önce gelen bu belge, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından verilen Gültepe imar planlarının yürürlükte olmasının sağlandığı karar. Gerçekten bu karar, İzmir için emsal bir karar. Şehir Plancıları Odasının açtığı bir davaydı. Planlarımız bilirkişi raporuyla mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Şimdi alınan bu karar ise emsal niteliğinde. Yüce mahkeme, planın iptal gerekçesi olan maddelerinin hepsine tek tek cevap vermiş. Planların yürürlükte olduğunu ve uygulanmasında hiçbir şekilde sakınca olmadığını en güzel şekilde beyan etmiş. Biz başından beri yaptığımız işten emindik. Emin olduğumuz için meclisimizden ve Büyükşehir meclisinden oybirliğiyle geçti. Şehir Plancıları Odasını maalesef ikna edememiştik. Bundan sonraki çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bize şöyle bir zararı oldu; zaman kayboldu. En değerli şey, zaman. Planları bitirdik, parselasyon planları için ihale yaptık ama planlar iptal olunca parselasyon durdu. Şimdi yeniden parselasyon planlarına başlayacağız. En büyük zenginlik, zamanı doğru kullanmak. Ama maalesef bizim zamanımızı, vaktimizi aldılar. Arkadaşlarımız başka bölgelerle ilgili çalışma yapmak yerine yeniden alternatif plan yaptılar. Bu İstisnaf Mahkemesi kararı emsal bir karar oldu. Biz bundan sonra parselasyon planlarına hızla başlıyoruz. Planları, protokolümüz gereği Harita Mühendisleri odasıyla birlikte yapacağız.”

RESTORASYON İÇİN TEŞEKKÜR

Kemeraltı’nda Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM işbirliğinde gerçekleştirilecek iki tescilli binanın restorasyonu için valilikten çıkan katkı payı müjdesini veren Başkan Batur, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkürlerini ileterek “Kemeraltı Arap Fırını Sokağı’ndaki iki binanın restorasyonu için TARKEM ve Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte protokol imzalamıştık. Bu iki binanın yapımıyla ilgili valilikten yüzde 50’lik bir katkı payı sunma noktasında anlaşma sağlandı. Sayın Valimize buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu tür konularda, Konak Belediyesi’nin yaptığı tarihi restorasyonlarda her zaman yanımızda yer alıyor” dedi.

BAŞKAN BATUR ALTYAPI ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başkan Batur ayrıca, belediyenin bir ayda gerçekleştirdiği hizmetleri de meclis üyelerine aktarmayı unutmadı. Her ay olduğu gibi bu ayın da ilk toplantısında belediye hizmetleri görsel sunum eşliğinde anlatıldı. Batur, temmuz ayında 400 tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirilirken, 600 ton evsel atık toplandığı bilgisini verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çevre düzenlemesinin tamamlandığını belirten Başkan Batur, bir ilk olacak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de açılışa hazır olduğunu söyledi.