Bayındır Devlet Hastanesi’nde hemşireye sendika cezası
İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde yaşanan kurum içi huzursuzluklar ve sendikal kriz yapılan son atamalarla bir kez daha gündeme taşındı. 31 yıllık hemşire Mehtap Tüney’in üye olduğu sendika nedeniyle görev yerinin değiştirildiğini açıklayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Hükümet yanlısı Sağlık Sen kollanıyor” iddiasında bulundu.
İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde 31 yıllık hemşire Mehtap Tüney’in üye olduğu sendika nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.
15 Mayıs tarihinden bu yana Bayındır Devlet Hastanesi yetkilileriyle görüşmelerine karşın taleplerinin görmezden gelindiğini dile getiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “120 sağlık personelinin çalıştığı devlet hastanesinde idarenin personeller arasında taraflı uygulamalarından dolayı kurum içi huzursuzluk bir türlü bitmiyor. Sendikal faaliyetlere yapılan müdahale sonucu kurumda huzursuzluklar zirve yapmış, sorunun diyalogla çözülmesi için müdahale edilmiş, ancak idarenin yanlışta ısrar etmesi kurum içi huzursuzluğu zirve yaptırmıştır. Sağlık Sen’in Türkiye’de binlerce kurumda nasıl yetkili olduğunu bilmeyen yok. 31 yıllık hemşire olan üyemiz Mehtap Tüney’i dört yıldır çalıştığı birimden alıp, yerine yaklaşık altı yıllık meslek geçmişi olan hemşire arkadaşımızı vermenin mantığı, manası ne olabilir? Kurumdaki idarecilerin davranışları sendikal faaliyetlerle ilgili kanun, genelge ve yönetmeliklerden bihaber olduğunu göstermektedir. Hastane yöneticilerinden çalışanlar arasında adil olmalarını, ve personel arasında ayrım yapmamalarını talep ediyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.
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