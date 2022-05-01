Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:12

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan karı-koca ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Cokungönül idaresindeki 06 MDB 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Kazada Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan memleketleri Çorum'a gitmekte olan 42 yaşındaki sürücü Kazım, 40 yaşındaki eşi Fadime, kızları 19 yaşındaki Fatma ile 12 yaşındaki Büşra Cokungönül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde yanma riskine karşı tedbir alındı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.