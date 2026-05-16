Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

16.05.2026 10:20:00
Haber Merkezi
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu geliyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL?

Kurban Bayramı’nda İstanbul hava durumu

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu
  • 29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava

Kurban Bayramı’nda Ankara hava durumu

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli
  • 29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli

Kurban Bayramı’nda İzmir hava durumu

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava
  • 29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava
İlgili Konular: #hava durumu #Kurban Bayramı #Kurban Bayramı tatili