Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban ibadetini yerine getirmeyi planlayanlar ile tatil hazırlığı yapan yurttaşlar bayramda havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL?

Kurban Bayramı’nda İstanbul hava durumu

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava

28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu

29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava

Kurban Bayramı’nda Ankara hava durumu

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli

28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli

29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli

Kurban Bayramı’nda İzmir hava durumu