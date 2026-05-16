Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban ibadetini yerine getirmeyi planlayanlar ile tatil hazırlığı yapan yurttaşlar bayramda havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL?
Kurban Bayramı’nda İstanbul hava durumu
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava
- 28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu
- 29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava
Kurban Bayramı’nda Ankara hava durumu
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli
- 28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli
- 29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli
Kurban Bayramı’nda İzmir hava durumu
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava
- 28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava
- 29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava