Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. Mahkeme, CHP'li İbrahim Kahraman'ın kurayla kazandığı seçime AKP'nin itirazını kabul etti. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi neden iptal edildi?

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçimde, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ile Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın yarışmıştı. Seçim süreci oldukça çekişmeli geçmiş ve oylar eşitlenmişti. Seçimin ilk turunda AK Parti adayı 19 oy alırken, CHP adayı 18 oy almıştı. Ancak bu turda gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti. İkinci turda ise oylar 18-18 eşit kalmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, Başkanvekili kura çekimi sonucu belirlenmişti. Kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçilmişti.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

AKP'nin yaptığı itiraz üzerine CHP'li üyenin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili Seçimleri iptal edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasından sonra Bayrampaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilen, bir CHP’li meclis üyesinin kazandığı başkanvekilliği seçimi hakkında AKP'nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Gerekçe, 'meclis toplantısına başkanlık eden Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması' olarak gösterildi.