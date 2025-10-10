Bayrampaşa’da seçime mahkeme frenine CHP’li Zeybek’ten sert tepki

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimde kura sonucu Belediye Başkanvekili seçilen CHP’li İbrahim Kahraman hakkında idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karara CHP’den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, “Yasada olmayan bir gerekçe gösterilerek verilen bu siyasi iptal kararını kabul etmiyoruz. En kısa sürede itirazda bulunacağız” dedi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, Bayrampaşa’daki sürecin tamamen yasal zeminde ilerlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“En kısa sürede bu siyasi iptal kararına karşı itirazda bulunacağız!

Yasada olmayan bir gerekçe gösterilerek verilen bu iptal kararını kabul etmiyoruz!

21 Eylül’de Belediye Başkanvekili seçimlerinde dört tur oylama yapılmıştır,

Canlı yayınlanmıştır,

Kuraya gidilmiştir.

Tüm Türkiye izlemiştir!

Kaybettikleri belediyeleri geri almak için bunların başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır.

Bayrampaşa’da MİLLETİN İRADESİ bir kez daha yok sayılmak isteniyor.

Hukuksuzca tutuklanan Hasan Mutlu Başkanımız, yüzde 5’in üzerinde, 7.986 oy farkla Bayrampaşa’da seçimi kazanmıştır.

Milletimiz, Bayrampaşa’yı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetmesine karar vermiştir.

Demokrasiye, halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız!”