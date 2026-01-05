Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0.89, yıllık enflasyon ise yüzde 30.89 olarak hesaplandı. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerliğe ne kadar zam geldi?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.