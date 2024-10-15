Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:00

Bedelli askerlik ücretlerine zam gelip gelmediği yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağını ve zam miktarını araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Temmuz 2024’te yapılan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denilmişti.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM YOLDA

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.