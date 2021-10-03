Bekir Tagay, öz çekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da öz çekim yapmak için kuzeninin evindeki pompalı tüfeği kullanmak isteyen 19 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeninin elindeki tüfeğin ateş almasıyla yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da silahla öz çekim yapmak isteyen Bekir Tagay (19), kuzeni Furkan Tagay'ın (18) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
KUZENİNİN ELİNDEKİ TÜFEK ANİDEN ATEŞ ALDI
Olay, gece saatlerde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Tagay, yanına gittiği kuzeni Furkan Tagay'ın evindeki pompalı tüfekle öz çekim yapmak istedi. Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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