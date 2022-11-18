Beklenen yağışlar geldi, İZSU teyakkuza geçti

18 Kasım 2022 Cuma, 20:38

İzmir genelinde yaşanan etkili yağışlarda yüksek miktarda yağış alan bölgelerde yaşanan sorunlar, ekiplerin müdahalesi ile normal seviyeye dönüyor. 145 adet araç ve iş makinesi ile sorunlu noktalara müdahale eden İZSU ekiplerinin yoğun gayretiyle yaşanan sorunlar hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

Gümrük pompa 2. basma hattında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Basmane bölgesinde oluşan su birikintisine de çok hızlı şekilde müdahale eden İZSU ekipleri sorunu kısa süre içerisinde gidererek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

İZSU Genel Müdürlüğü, tüm dünyada yaşanan iklim krizinden İzmir’i korumak için taşkın risklerini bertaraf edecek projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sorun yaşanan bölgeler başta olmak üzere yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatları kent genelinde kesintisiz sürüyor.

Şu ana kadar toplam 220 kilometre yağmursuyu kanalı inşa eden İZSU, 2023 yılında şehrin altyapısını yeni yağmur suyu hatları ve yağmursuyu ayrıştırma kanalları ile geliştirmeye devam edecek.

Kent genelinde başlatılan 60 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattı ve 10 kilometre kısa metrajlı yağmursuyu hattının imalatları devam ediyor. 2023 yılında ise 270 kilometre yeni yağmursuyu ayrıştırma hattı daha yapılacak. Hayata geçirilecek kapsamlı projeler, Gökdelenler bölgesi, Güzelyalı ve Karataş havzası başta olmak üzere Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar, Bornova, Buca ilçelerinin yağmursuyu sorununu çözüme kavuşturacak.