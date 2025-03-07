Belediye ramazan ayında kadın personelin işten çıkış saatini bir saat erkene çekti ama: İbadet koşulu getirildi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı açıklamayla kadınların ramazan ayı boyunca mesaiden 1 saat önce ayrılacağını ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlanabileceğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayı, kadınların toplumdaki rollerinin bir kez daha vurgulandığı mübarek bir dönemdir. Kadınlar, oruç tutma ve ibadet etme sorumluluklarıyla birlikte, evde yemek hazırlığı, aile içindeki huzurun sağlanması ve çocuklara dini değerlerin öğretilmesi gibi görevlerle ramazanın manevi atmosferine katkı sağlayarak ailelerinin güçlenmesine yardımcı olur” dendi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ramazan ayına denk gelmesi, kadınları hem dini hem de toplumsal anlamda sahip oldukları değerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olur. Bu kapsamda kadın personelimizin ramazan ayı boyunca mesai bitiminden bir saat önce mesaiden ayrılması ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Samsun Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlandırılması başkanlık makamınca uygun görülmüştür. Gereğini bilgilerinize rica ederim”

‘ERKEK EGEMEN DİL’

Kararın Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kadını birey olarak değil, erkeğin hizmetkârı olarak gören erkek egemen anlayışının belgesi olduğuna dikkat çeken CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Ramazan ayında kadın personellerin iş çıkış saatini bir saat erkene çekmeleri çok iyi. Ama o bir saati kadınların nasıl değerlendireceğine de kendileri karar vermişler, üstelik ibadet etmek şartıyla. Neden sadece 8 Mart’ta bir gün yüzde 50 indirim? Belediye tesislerinde kadınlara her gün yüzde 50 indirim yapın. Samsun Büyükşehir Belediyesi siz önce kadınları birey olarak görün” dedi.