Belediyeden motor yağı çalan iki personel tutuklandı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, polisin şüphelenerek durdurduğu araçta piyasa değeri 60 bin TL olan 50 teneke motor yağı ele geçirildi. Motor yağlarını belediye deposundan çaldıkları tespit edilen 2 personel tutuklandı. Belediye iki şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları sırada şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 60 bin TL olan 50 teneke motor yağı bulundu. Yağların Seferihisar Belediyesi deposundan çalındığı ortaya çıkınca, araç içerisinde bulunan şüpheli K.T. gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan araştırmalarda, şüpheli K.T.’nin Seferihisar Belediyesinde depo çalışanı olduğu ve belediyeye ait depodan motor yağlarını çalıp sattığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.T. ve S.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ’NDEN SUÇ DUYURUSU
Olay sonrası açıklama yapan Seferihisar Belediyesi, hırsızlık sonrası iki şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, “Seferihisar Belediyesi çalışanları yapılan her bir harcamada halka karşı sorumlu olduğu bilincindedir. Bu sebeple yaşanan bu münferit hadisede suçun şahsiliği ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Suçluları çok kısa bir süre içinde yakalayıp tutukladıkları için Emniyet güçlerimizin özverilerine teşekkür ederiz. Seferihisar Belediyesi olarak sürecin yakın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.
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