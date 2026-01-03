Belediyenin aracından aküleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Anamur Belediyesine ait bir araçtan 2 adet akünün çalınması olayıyla ilgili olarak Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin baba R.G. ile oğlu S.G. olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan 2 adet akü ele geçirildi.

Şüpheliler, gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarının yararına tahsis edilen eşya hakkında iştirak halinde hırsızlık suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.