Berkin Elvan ölümünün 10'uncu yılında anıldı: 'Çocuklarına sarılırken bizleri hatırlasınlar'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:50

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:57

Anma töreninde Berkin Elvan’ın mezarına karanfiller bırakıldı. Tören Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Berkin’in mezarı başına gelen anne Gülsüm Elvan, “Tam 10 yıl oldu. Adalet adalet diye haykırdık adalet olmadı. Katillere sesleniyorum, çocuklarınıza sarılırken benim çocuğumu hatırlayın. Acımız katlanıyor, öfkemiz katlanıyor” dedi. Daha sonra baba Sami Elvan, adaletsizliğe tepki gösterdi. Baba Elvan, “Bizim yaşadığımız bu adaletsizliği onların da yaşamasını diliyorum” diye konuştu.

ATALAY'IN MEKTUBU OKUNDU

Anmada konuşan Deniz Özen, hukuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Özen, “Berkin’in katili 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ancak bir gün dahi hapis yatmadı. Katili ceza aldı, bu Türkiye’nin cezasızlık pratiği açısından çok önemliydi ama amirleri hiç ceza almadı. ‘Emri ben verdim’ diyenler hiç ceza almadı. Vuranlar hapis yatmadı ama Berkin’in avukatları hapiste” dedi. Özen, anmada Gezi Parkı Davası davasından hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektup okundu: Söz konusu mektupta, “14 yaşında bir çocuğu evine iki adım mesafede vurdular. Anısı, acıların acıları çağırmadığı bir memlekette yaşasın” ifadeleri yer aldı.

"BIYIKLARI TERLEMEMİŞTİ Kİ DAHA"

Son olarak Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan, aile adına bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamanın bir basın açıklaması değil haykırış olduğunu söyleyen Gamze Elvan, “Berkinimiz, oğlumuz, canımızın bizden koparılmasının onuncu yılı. Giyilemeyen mezuniyet giysisi on yıldır askıda, çekemediği şutlar, dans edemediği sahneler, giremediği sınavlar, çalamadığı ıslıklar on yıllık bir dağ. Mutfak masasında yeri sabit, tabağı boş, sandalyesi boş. Telefonu çalmadı ama çalışıyor. Odası dağılmıyor, sakal yakışacak mıydı bilinmiyor, bıyıkları terlememişti ki daha. Ağız dolusu gülüşü eksik kaldı, mahcup mahcup ama ışıl ışıl bakan bakışları... Artık kokusu sadece burnumuzda tütüyor. Caddeler bomboş kaldı, onun yürümek bilmediği, koştuğu o daracık sokaklar. Sayısız keşkelerin, donakalan hayallerin, dinmeyen hasretin, sönmeyen yangının on yılı. Bedeni küçücük kaldı, bir sabah ansızın bir polis kurşunuyla vurulduktan sonra. Dokuz ay boyunca direndi. Umut oldu bize. Yoğun bakımdaki gözlerini oynatmasıyla, ellerini ufacık kıpırdatmasıyla, bilinci yerinde değilken ‘anne’ diye bağırmasıyla. Tutunmaya çalıştı yaşama. Ama olmadı” dedi. Berkin’in katledilmesinin ardından adının sokaklara ve meydanlara verildiğini hatırlatan Gamze Elvan, “Berkin’in yokluğu onuncu yılında. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık tam hakkıyla bu yası tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun onuncu senesi” ifadelerini kullandı.