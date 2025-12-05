Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiaları sonrası Başkan Vekili Şişman’dan açıklama: “Dimdik ayaktayız, hizmetler sürüyor”

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik haciz işlemlerinin gündeme gelmesinin ardından Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, Fen İşleri Müdürlüğü garajından yaptığı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

Şişman, belediyenin çeşitli borçları bulunduğunu ancak mali yönetimin kontrol altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sevgili komşularım değerli Beşiktaşlılar… şu anda Palanga’da Fen İşleri garajımızdayız. Kış hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana basında sıkça yer alan belediyemizde uygulanan bir haciz işlemine dair sizleri bilgilendirmek istedim. Belediyemizin çeşitli borçları var bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırıyoruz. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmalara olan borçlarımızdan kaynaklı olarak bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabiliyor. Ben bunun çalışma arkadaşlarımızın da komşularımızın da motivasyonunu bozmasını hiç arzu etmem. Dolayısıyla moralimizi yüksek tutalım. Her şey kontrolümüz altında çok iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle yeni hizmetlerimizi buluşturacak olmanın sabırsızlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla ben hiçbir çalışma arkadaşımızın ya da komşularımızın bu haberlerden etkilenmesini, ümitsizliğe kapılmasını istemem. Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor. Enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Buradan her birinizi ayrı ayrı sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Tutuklu bulunan eski belediye başkanı Rıza Akpolat dönemine ait olduğu belirtilen borçlar nedeniyle Beşiktaş Belediyesi’ne haciz işlemi uygulanmıştı.

Haczin, 28 milyon TL’lik faktöring borcu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda ‘itirafçı’ olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş’ın 465 milyon TL’ye ulaşan “alacağı”kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

Haciz işlemleri sırasında belediyenin birçok katındaki masa, sandalye, koltuk gibi demirbaşlara, hatta başkanlık makam odasındaki eşyalara dahi el konulduğu aktarılmıştı.