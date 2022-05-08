Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy... 7 ilçede 'göçmen' operasyonu
İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 503 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.
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