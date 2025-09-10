Beykoz'da istifa sayısı yükseldi: CHP'li Meclis Üyesi Nevzat Cebeci partiden ayrıldığını duyurdu

Beykoz’da Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bir diğer CHP'li meclis üyesi olan Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Böylece Beykoz'da Başkanvekili Gürzel dahil istifa sayısı 4'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki konserlerin ihale sürecinde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 20 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

Köseler, 3 Mart’ta tutuklanıp görevden alınmış, yerine 10 Mart’ta CHP’li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

Yaklaşık altı ayın ardından Köseler ve beraberinde tutuklanan 12 kişi 5 Eylül’de tahliye edilmişti. Ertesi gün ise Köseler dahil beş kişi yeniden tutuklandı.