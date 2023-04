Biden’ın eşi İstanbul'daki okulda karne dağıtmıştı: 8 öğretmene ‘zimmet’ davası açıldı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:18

40 yılı aşkın bir süredir eğitim-öğretim faaliyetinin yürütüldüğü Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin öğretmen kadrosunun önemli bir bölümü aynı davanın sanık listesinde yer aldı. Bu durumun gerisinde ise, yapılan bir ihale ve bu süreçte işlendiği iddia edilen bazı usulsüz işlemler yer alıyor.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, değişim programı Erasmus için okul adına başvuruda bulunuldu. Okulda görevli öğretmen M. Ö.’nün hazırladığı ve Türkiye Ulusal Ajans’a sunulan proje kabul edildi. Proje kapsamında 14 bin Euro’luk bir ödemeye onay çıktı. Okul idaresi ile Beşiktaş Malmüdürlüğü arasında yapılan yazışmalar sonrası söz konusu paranın kullanımına ilişkin gerekli işlemler yapıldı.

ALINACAK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Projenin tanıtımı için 360 adet flaş bellek, 3.600 adet sırt çantası, 3.700 adet spiralli bloknot defter ile 2 tabela alınmasına karar verildi. Anılan paranın, dönemin okul müdürü Gülden C.’nin hesabına geçmesi için gerekli yazışmalar yapıldı. Anılan paralar, Gülden C.’nin hesabına aktarıldı.

KOMİSYONDAKİLER İMZA ATTI

Belirlenen ürünlerin alımı için, farklı okullarla da çalıştığı anlaşılan Akın Bilgisayar’ın sahibi Ümit A. ile temasa geçildi. Yürütülen görüşmeler sonrası taraflar el sıkıştı. Koronavirüsün en yoğun yaşandığı dönemde yürütülen bu işlemler için, okulda görevli ve çeşitli komisyonlarda görevli öğretmenler de imzayı attı.

‘ÜRÜNLER TESLİM EDİLMEDİ’

Ancak bir süre sonra, Ümit A.’nın şirketinden alınan ürünlere ilişkin usulsüzlük yapıldığı, zimmete para geçirildiği ve ürünlerin de teslim edilmediği iddiası gündeme geldi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişler, yaptıkları soruşturma sonrası rapor hazırladı. Raporda, öğretmenlere yönelik ‘zimmet’ suçlaması yer aldı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Rapor üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporu da alındı. Gülden C.’nin hesap hareketleri de incelemeye alındı; imzası olan öğretmenlerin ifadeleri alındı. Soruşturma sonrası Gülden C.’nin yanı sıra Gamze S., Aslıhan A., Aysel A., Dilek G., Düriye B. Ö., Nadiye T. ile ürünleri temin eden Ümit A. hakkında ‘nitelikli zimmet” suçlaması ile dava açıldı. İlgili sevk maddesine göre, istenen ceza ise 7,5 yıldan 18 yıl aralığında. İddianamede, Ümit A. ile Gülden C. arasındaki tahsilat makbuzunun yanıltıcı olduğu öne sürüldü.

‘SON KURUŞUNA KADAR HARCANDI’

Davanın ilk duruşması ise geçen günlerde yapıldı. Duruşmaya Ümit A. dışındaki tüm sanıklar katıldı. Öğretmenlerin önemli bir bölümü “Müdürümüze güvendiğimiz için imzayı attık” dedi. Anılan kişilerin birçoğu da satın alınan ürünleri görmediklerini söyledi. Gülden C. ise hem kendisi hem diğer öğretmenlere yönelik suçlamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Gülden C., anılan süreçte usulü bazı eksikliklerinin ise olabileceğini kabul etti. Gülden C., hesabına gelen paranın, son kuruşuna kadar harcandığını söyledi. Sanık avukatları ise, suçlamanın dayanaksız olduğunu, aldırılan bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin uzmanlık alanının farklı olduğuna işaret etti. Mahkeme, ikinci duruşma için haziran ayı sonuna gün verdi.

Bu arada soruşturma sürecinde öğretmenlerin önemli bir bölümünün görev yeri değiştirildi. Okul müdürü Gülden C. ise normal öğretmen olarak başka bir okulda görevlendirildi.