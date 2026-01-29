Bilal Erdoğan'a 'Nasıl para kazanıyorsunuz?' sorusu: 'Gemicik' tartışması yeniden gündeme geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin "Tek Soru, Tek Cevap" programında liseli gençlerle buluştu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, bir genç liseli kız, "Ticarette uğraştığınızı biliyoruz. Ancak tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz? Bunu merak ettim" sorusunu sordu. Bilal Erdoğan, o soruya gıda sektöründe olduğunu ifade ederek "İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.'' dedi.

''GIDA SEKTÖRÜNDEYİM''

Erdoğan daha sonra şunları söyledi:

''Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızda. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar."

AKILLARA 'GEMİCİK' SÖZLERİ GELDİ

Bilal Erdoğan’ın söz konusu yanıtının sosyal medyada paylaşılması sonrası kullanıcılar “Gemiciklere ne oldu?” diye sordu. BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olan Erdoğan'ın gemi filosu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gemicik' savunmasıyla hafızalara kazınmıştı. Aile şirketi olan BMZ Denizcilik, Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in ortak olduğu bir şirket. Gemi sayısını arttırmasıyla gündeme gelen şirketin Erdoğan'ın liseli gence verdiği yanıtta yer almaması dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN 'GEMİCİK' SAVUNMASI

Dönemin Başbakanı olan Erdoğan, Bill Erdoğan’ın ortağı olduğu gemi şirketine yönelik eleştirileri şu sözlerle savunmuştu:

“Bir de bunun sıfırı var, eskisi var. Siz kalkar, 15-16-17 yaşında bir gemi alır ve küçük gemi de küçük bir gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları da gayet iyi olursa, kendi kendini ödeyecek durumda olursa niye alınmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar peşinatla bir gemi alabiliyor, ondan sonra da bu gemi, taksitlerini kendisi ödeyebiliyorsa bunu yapabilirsiniz.”