Bilal Erdoğan: İmam hatip nesli olarak Filistin için üzerimize düşeni yapacağız

Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:51

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’ne Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Bilal Erdoğan, Genç Kızlar kategorisinde en çok madalyayı alarak süper kupayı kazanan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.

Ödül töreni sonrasında konuşan Bilal Erdoğan, "Bugün Kayseri'ye geldik. Çünkü imam hatiplilerin sporda çok daha başarılı olmasına önem veriyorum. İmam hatip ortaokullarımızın ve imam hatip liselerimizin spor müsabakalarında önde olmasına çok önem veriyorum. Türkiye'de lisanssız sporcu sayısı içinde, imam hatipli sporcu oranının yüzde 15-20'nin üzerinde olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu yaz Paris'te olimpiyat oyunları olacak. Gönül istiyor ki, imam hatipli sporcularımız, olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin" diye konuştu.

'KUDÜS'TE ZULMÜN SONA ERMESİNİ BÜTÜN GÜCÜMÜZLE İSTİYORUZ'

Spor programlı imam hatip liselerinin sayısının arttığını sevinerek takip ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah, Kayseri'de yapılan imam hatip okulları arası spor müsabakalarının Türkiye'nin her tarafından yaygınlaşarak devam ettiğini de görmek istiyoruz. Bakın her tarafta, Filistin bayrağı, Türk bayrağımızla yan yana. Bugün burada her etkinliğimizde olduğu gibi Filistin davasında duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim ecdadımızın 500 yıl boyunca barış içinde hükmettiği İslam'ın kutlu beldesi, Kudüs'te zulmün sona ermesini bütün gücümüzle istiyoruz. Ama daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye olarak, İsrail'in bir daha soykırıma teşebbüs edemeyeceği kadar güçlü olmak zorundayız."

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ, İMAM HATİP NESLİ OLARAK YAPACAĞIZ’

İsrail-Filistin meselesinin unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Erdoğan, "İmam hatip nesli, bu fikrin ve duygunun ülkemizde, kökleşmesi için bu mesajı çok güçlü bir şekilde herkese yaymak durumunda. Ümit ediyorum ki İsrail muvaffak olamayacak. Rabbim, Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüklerini, hak ettikleri zaferi nasip edecek. Rabb’im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek. Ama bu kuru dualarla, kuru laflarla olmaz. Fiili dualara ihtiyacımız var. Boykotsa boykot edeceğiz. Sosyal medyadan mesaj göndermekse mesaj göndereceğiz. Ama bunun unutulmaması için üzerimize düşeni, imam hatip nesli olarak yapacağız. Allah'ın izniyle Türkiye 21'inci yüzyılda o kadar güçlü olacak ki, Mescid-i Aksa da Kudüs'te, Ayasofya zincirlerini kırdığı gibi zincirlerini kırıp özgürlüklerine, İslam'ın oradaki izzetli duruşuna kavuştuğu günlere erişecek" dedi.