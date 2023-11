Bilime inat yapılan dolgu alanlarla milyarlar denize gitti... Göz göre göre felaket!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Türkiye’de son bir haftadır etkili olan yağışlar ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de de birçok noktada seller meydana geldi. Neredeyse her etkili yağışta taşkınlar nedeniyle bozulmaların yaşadığı Karadeniz Sahil Yolu yine sele teslim oldu. Dev dalgalar 4.2 milyar dolara mal olan yolu adeta yutarken yıllar önce uzmanlar tarafından yapılan uyarıları tekrar akıllara getirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından deniz dolgusu yapılarak hayata geçirilen Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nin ilk temeli 1987’de atıldı. Projenin doğayı katledeceği ve doğal afetlere neden olabileceği söylenmesine karşın Karadeniz Sahil Yolu, AKP’nin iktidarında 2007’de resmi olarak açıldı. Türkiye’nin birçok üniversitesinden hocalar ve kuruluşlar konuya ilişkin eleştirilerini sık sık dile getirmeye devam etti. Bun kuruluşlar arasındaki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), projenin başladığı yıllardan bu yana sahil yolunda yaşanan her selin nedeni olarak Karadeniz Sahil Yolu’nu işaret etti.



‘YANLIŞ PROJELERE DEVAM’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, yaptıkları her uyarının gerçeğe dönüştüğüne dikkat çekti. “Yağmur suyu ve derelerin denizle buluşmasının kesildiğini” belirten Muhçu, “Karadeniz’in kıyıyla ilişkisi koparıldığı gibi yerleşim yerleri ve deniz arasına da set oluşturuldu. Bu müdahale sonucunda yoğun yağışlı bölgede her yıl sel felaketi yaşanıyor, birçok can kaybına neden oluyor. Buna karşın hâlâ yanlış projeler devam ediyor. Trabzon’da şehir hastanesi ve stat dolgu alanına yapıldı. Benzer bir şekilde RizeArtvin Havalimanı ve Ordu-Giresun Havalimanı da dolgu alan üzerine inşa edildi. Bu bölgelerde felaketlerle karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.



ODTÜ DE UYARMIŞTI

ODTÜ’den Prof. Dr. Ayşen Ergin, Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, İnşaat yüksek mühendisi İnanç Taşkıran, inşaat yüksek mühendisi Rıfat Dedeoğlu 2003’te yayımladıkları “Doğu Karadeniz Sahil Yolu Kıyı Koruma Yapılarının Ekonomik Analizi” tezinde yaşanabilecek problemlere işaret etmişti.

Sonuç bölümünde, “Deney ve ekonomik analiz sonuçlarından yola çıkarak, Doğu Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nde kullanılan ve bu çalışmada modellenen ilk yapı olan kıyı koruma yapısının son derece pahalı olmasının yanı sıra oluşabilecek fırtınalara dayanıklı olmadığı söylenebilir” denmişti.

Öte yandan İzmir’de yaşanan yoğun yağış ve fırtına sonrası Alsancak denizin taşmasıyla birlikte sular altında kaldı. Uzmanlar yıllar önce doldurularak yapılan alan için, “Maalesef ikinci kordonu su bastı. Su yaklaşık 150- 200 metre ilerledi. Ama böyle gidersek maalesef 700-800 metre daha geriye sular gidecek. Çünkü biz çökmeye devam ediyoruz. Her yıl bir santimetre çökeceğiz” dedi.