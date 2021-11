Bilişim Zirvesi’21 teknolojide sürdürülebilirlik kavramını yeniden tanımlayacak

15 Kasım 2021 Pazartesi, 18:39

Her şeyin dijitale evirildiği çağımızda internet ve mobilite ile ivme yakalayan dijital dönüşüm hareketi; endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla zirve yolculuğunu sürdürüyor. Teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi, geliştirilmesi amacıyla 21 yıldır aralıksız düzenlenen Bilişim Zirvesi (ICT Summit) bu yıl, ivmeyi daha da hızlandıracak yeni arayışın tüm bu teknolojilerin birbiri ile uyum içinde ve aynı anda çalışması olduğunu vurgulayacak. Bu yılki teması yaşam çiçeği sembolünden yola çıkılarak “Evren Sanatı” olarak belirlenen Bilişim Zirvesi’21, bu defa teknoloji ve gelecek için sembolün yeniden form bulmasına alan açacak.

Bilişim Zirvesi’nin (ICT Summit), 2000 yılından bu yana Türkiye’nin çok yönlü kalkınmasına öncülük eden ve çığır açan politikaların üretildiği, çağdaş, üretken ve yenilikçi bir ekonomi sisteminin oluşmasına teknoloji perspektifinden bakarak katkıda bulunduğunu hatırlatan Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, “21. Bilişim Zirvesi’nde ‘Evren Sanatı” ana teması ile ileri teknoloji uygulamalarının birlikte ve bütün olarak hayata akışını ve tüm sistemleri uğratacağı değişimi ele alacağız. 9 tema altında, 5 farklı paralel salonda gerçekleştireceğimiz etkinlikte, Sürdürülebilirlik, Büyük Veri ve Analitik Teknolojileri Platformu, Uçtan Uca Veri Haberleşmesinde Yeni Iot Standartları, Devasa Verinin Analizinde Yapay Zekâ Faktörü, Yapay Zeka ile Akıllanan Sistemler, Büyüyen Verinin Yaşam Alanı Bulut, Ulusal Siber Güvenlik, BT Sektörü ve Gelecek gibi birçok konuda fikir önderleri teknolojiyi yeniden şekillendirmeyi konuşacak. Evren Sanatı teması ile gerçekleştireceğimiz Bilişim Zirvesi’21, gündem belirleyen, tartışmayı ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak” dedi.

BİLİŞİM ZİRVESİ, TÜRKİYE VE DÜNYADAN KONUŞMACILARLA YENİ BİR VİZYON SUNUYOR

Dijital olarak gerçekleştirilecek olan Bilişim Zirvesi’21’in açılış programında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi PH. D. Hakan Yurdakul konuşmalarıyla açılış oturumunda yer alacak.

21. Bilişim Zirvesi açılış programı Bilişim Zirvesi Genel Müdürü Neslihan Aksun’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, zirvenin ana teması olan “Evren Sanatı” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Aksun ve Göçe’nin konuşmalarından sonra; Ekonomist ve Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin, “Evren Sabit Değil Değişkendir” başlığı altında, binaların değil teknolojinin yükselişini merkeze koyan yeni dünya düzeninde insan ile dijitalleşmenin nasıl sentezleneceğini resmedecek.

Emre Alkin’in ardından açılış programında sırayla; Knowledge Club, DevOps Ekip Lideri Erdeniz Ünvan “Yapay Zekâ ve Gelecek”, SAP Güney Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi Kıdemlı Başkan Yardımcısı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Yardımcısı Carlos Diaz Perez “ Evrenimizin Sanatı: Sıfır Emisyon, Sıfır Atık ve Sıfır Eşitsizlik - The Art of Our Universe: Zero Emissions, Zero Waste and Zero Inequality”, Turkcell Digital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan “Gelecek Geldi mi?”, Commvault Türkiye Satış Müdürü İsmail Cingil “Dijital Dönüşüm Çağında Veri Güvenliği ve Gizliliğini Yeniden Düşünmek”, Knowledge Club DevOps Mimarı Peyman Hoosmandi Raad “DevOps ile Tanışın - Introducing DevOps”, Dell Tecnologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir “Sürdürülebilir Dünyada Yeni Hedefler” ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan “Dijital ve Yeşil Dönüşüm” başlıkları altında birer konuşma gerçekleştirecek.

PANEL PROGRAMINDA 9 AYRI TEMA ELE ALINACAK

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplum bilimciler, mühendisler, insanlığın yeniçağına tanık olmak için 24 Kasım Çarşamba günü Bilişim Zirvesi'nde buluşacak.

Açılış programıyla birlikte 9 ayrı temanın paralel olarak işleneceği Bilişim Zirvesi’21’de, açılış programı sonrasında 5 farklı paralel salonda gerçekleşecek oturumlarda; “Son IoT Sistemler Platformu”, “Dijital İş Süreçleri, RPA ve Yapay Zekâ Platformu”, “Kurumsal Dönüşüm Platformu”, “CIO Turkey ile Dijital Dönüşüm”, “Büyük Veri ve Analitik Teknolojileri Platformu”, “Bulut Çözümleri Platformu”, “Akıllı Güvenlik Platformu” ve “BiTekDer ile Sürdürülebilir Dijitalleşme” gibi birçok tema başlığı ele alınacak.

BİLİŞİM ZİRVESİ’21 DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Pandemi nedeniyle ikinci kez dijital ortamda düzenlenecek olan zirve, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Online kayıtların www.bilisimzirvesi21.com adresinden yapılacağı etkinlik, yine aynı adresten takip edilecek. Etkinlikte, firmaların stantları sanal ortamda ziyaret edilebilecek, networking alanlarında anlık sohbetler gerçekleştirilebilecek.