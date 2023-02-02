Bingöl Valiliği duyurdu: Hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli sayılacak

Bingöl'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin verildi.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 08:50
Bingöl Valiliği duyurdu: Hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli sayılacak
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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat'ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadesi kullanıldı.


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