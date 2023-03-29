Bingöl’de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu: 1 yaralı
Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı apartmanların çatıları uçtu. Çatıdan savrulan parçanın isabet ettiği 1 kişi yaralandı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar nedeniyle Saray, İnönü ve Yenişehir mahallelerinde ve Genç ilçesinde toplam 6 binanın çatısı uçtu.
Genç ilçesinde çatıdan savrulan parçaların isabet ettiği Yüksel Y. hafif yaralandı.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde kuvvetli sağanak, Tunceli'nin kuzey ve Bingöl'ün kuzeydoğu kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışın etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceği ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Cumhur İttifakı'nda derin çatlak
- İnce'ye açık mektup
- 'Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi