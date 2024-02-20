Bir evden iki aday: Saliha Özçınar Kutlu AKP, eşi Kasım Kutlu ise MHP listesinde

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

AKP ve MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere de ittifak kapsamında girecek.

MHP, aday listelerini 16 Şubat’ta il ve ilçe seçim kurullarına teslim etmişti. AKP de aday listelerini bugün teslim edecek. AKP ve MHP, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarında olduğu gibi belediye meclis üyeliklerini de “fermuar sistemi” yönteminde belirledi.

Buna göre belediye meclis üyeliklerinde, MHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde “tam fermuar”, oy oranının az olduğu yerlerde ise “aralıklı yöntem” uygulanacak.

SÜTÇÜLER VE KİRAZ

TBMM’nin şubat ayı sonunda kapanmasının ardından da partiler 31 Mart’taki yerel seçimler için başlatılan çalışmalara hız verecek. Partilerde seçim çalışmaları hızlanırken Cumhur İttifakı’nın gösterdiği adaylar da dikkat çekiyor.

AKP, İzmir’in Kiraz ilçesinde mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu’yu yeniden aday göstermişti. Kutlu’nun eşi Kasım Kutlu da MHP’nin Isparta Sütçüler belediye başkan adayı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Kiraz ilçesinde, MHP’nin de Isparta Sütçüler’de seçimi kazanması halinde, “karı-koca belediye başkanı” olmuş olacak.