Bir süredir haber alınamıyordu: Ordu'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yurttaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni gördü. Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.