Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Kütük: EKYS'den 81 puan alan öğretmenimiz, sözlüde 58 puan verilerek elendi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:02

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, sınavda 81 puan alan sendikalarının üyesi bir öğretmenin Adana’da girdiği mülakatta 58 puan verilerek elendiğini söyledi. Kütük, “Bize çok inandırıcı gelen bir ölçü birimi değil. Arkadaşımızın bu puanla bir okula yönetici olarak başvurabilme hakkı elinden alınıyor. Emekle, sınavda alınmış bir başarı adeta gasp edilerek arkadaşımızın elinden alınıyor” dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, sendikalarının üyesi bir öğretmen adayının müdür yardımcılığına ilk defa ve yeniden görevlendirme sözlü sınavında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'ndan (EKYS) 81,25 puan almasına rağmen, sözlü sınavda kendisine 58 puan verilerek elendiğini söyledi.

“BAŞARI GASP EDİLİYOR''

Sözlü mülakata giren öğretmen adayının sorulara yeterli yanıtlar verdiğini söyleyen Kütük, yapılan mülakatın gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. Sözlü mülakatın inandırıcı bir ölçü birimi olmadığını ifade eden Kütük, şunları söyledi:

“Bize çok inandırıcı gelen bir ölçü birimi değil. Arkadaşımızın bu puanla bir okula yönetici olarak başvurabilme hakkı elinden alınıyor. Emekle, alın teriyle sınavda alınmış bir başarı adeta gasp edilerek arkadaşımızın elinden alınıyor. Bu da sözlü mülakatlarla ilgili duyulan kaygının ne kadar gerçekçi ve yerinde olduğunun bir göstergesi. Bu dönemde özellikle sözlü mülakatları, ‘bizim gibi düşünen, bize yakın olanları bir şekilde ödüllendirmek, bizim gibi düşünmeyenleri de yazılı sınavda başarı puanı ne olursa olsun cezalandırarak hak ettiği görevi vermeyeceğiz’ demenin anlamıdır.”

“ADETA MESLEKLERİ ELİNDEN ALINACAK''

Kütük, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan ve eğitimcilerin tepkisine neden olan 34. maddeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kütük, şunları kaydetti:

“Bu insanlar belirli bir sürede öğretmenlik mesleğini yaparken, bir müfettiş gelip, kendine göre hangi gerekçelerle olduğu bilinmeyen bir puan sonucunda adeta meslekleri elinden alınacak. Onuruyla, itibarıyla oynanır hale gelecek. Öğretmenlik yapmış insanların gerçekçi olmayan bir takım değerlendirmeler sonucunda mesleklerini kaybedebilecekleri bir düzenlemenin son derece tehlikeli ve sakıncalı olduğunu söylüyoruz.”