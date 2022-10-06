Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal kimdir, eşi kim?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal oldu. Sedat Önal kimdir, eşi kim?
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciğine getirildi.
SEDAT ÖNAL KİMDİR?
Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Sedat Önal, Figen Önal ile evlidir.
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