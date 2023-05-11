Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol: Memurlara acilen zam yapılmalı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:56

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kamuda çalışan işçilerin ücret zammı değerlendirdi ve memurların duruma dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuda çalışan işçilerin maaşlarının yüzde 45 oranında arttırıldığını ve en düşük maaş alan işçinin 15 bin TL seviyelerinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Doğruyol, “Ancak kamuda çalışan memurlar maalesef kenara itilmiş ve bugün bir işçimiz, memur arkadaşımızın yaklaşık iki katı maaş almaktadır. 13-14 bin TL alan, yeni göreve başlayan hemşire ve öğretmenin geçinmesi bugün mümkün değildir. Kamuda çalışan memurlarımızın en düşük maaşının 25 bin TL seviyelerine acilen getirilmesi gerekir. Bugün bir ev kirası 8-10 bin TL’dir. 13-14 bin TL alan memurun geçinmesi imkansızdır. Memuru açlığa mahkum ettiniz” diye konuştu.

YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNE ÇAĞRI

Yetkili sendikalara üye olan memurlara da seslenen Doğruyol, şunları söyledi:

“Bu ortamda bile yetkili olan sendikanın ‘Sayın Cumhurbaşkanımızı zorda bırakmayalım, hükümetimizi zorda bırakmayalım’ diye maaş talebinin olmaması ise gerçekten üzücü bir durumdur. Memurlarımıza sesleniyoruz; lütfen sendikalarınızı iyi seçin. Mücadele eden sendikalara gelin ve buradaki hakkınızı, hukukunuzu çiğnetmeyin. Ülke zor durumda olsa biz kesinlikle ülkenin, devletin yanındayız. Ama böyle bir durumda maalesef memurlar açlığa mahkum edilmiş ve görmezden gelinmektedir. Temmuz ayı beklenmeden, bu 1-2 gün içerisinde memurlara acilen zam yapılmalı.”